Mario Balotelli convocato per Monza-Salernitana

29 Dicembre 2020

Al termine della rifinitura svolta a Monzello nel pomeriggio, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha convocato 23 giocatori per la gara con la capolista Salernitana, valida per la sedicesima giornata di Serie BKT in programma mercoledì 30 dicembre alle 16 all'U-Power Stadium.

Prima attesissima chiamata per Mario Balotelli, reclutato dal timoniere biancorosso al pari di Lamanna, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Lepore, Mota Carvalho, Marin e Pirola.

Out per affaticamento muscolare Machin e Sampirisi, oltre allo squalificato Fossati.