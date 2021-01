Mario Balotelli: Brocchi fa il punto sulle sue condizioni

16 Gennaio 2021

Deluso per il pareggio casalingo con il Cosenza, il tecnico del Monza ha parlato anche del bomber.

Al termine della gara pareggiata in casa contro il Cosenza il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, ha parlato anche delle condizioni di Mario Balotelli, che si è infortunato pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara di Lecce ed è stato costretto a saltare non soltanto il match del Via del Mare ma anche quello con i silani. “Lo si valuta giorno dopo giorno, in settimana avrà dei controlli e vedremo cosa ci diranno” ha detto il timoniere biancorosso.

"Avevamo messo la gara dalla nostra parte, con due gol di vantaggio andava gestita in maniera diversa, è mancata un po’ di quella elettricità che ci aveva portato a ottenere ottimi risultati. I loro sono stati gol casuali, diciamo così, però mi aspettavo di più da tutti a livello generale" ha aggiunto Brocchi, parlando del 2-2 dell’U-Power Stadium.