Mario Balotelli al lavoro in un Monza felice

12 Dicembre 2020

Dopo il rientro nella notte da Venezia, i biancorossi del Monza si sono ritrovati nel loro centro sportivo per un allenamento mattutino in vista del prossimo impegno, martedì all'U-Power Stadium alle 21 contro la Virtus Entella. Chi ha giocato al Penzo ha sostenuto una seduta di scarico in palestra, mentre tutti gli altri sono scesi in campo per una sessione completa di lavoro.

Attivazione motoria, poi spazio alla tecnica con possessi palla, esercitazioni e mini sfide miste.

La partita finale ha visto la vittoria dei rossi sui gialli per 4-1 con reti di Rigoni, Caccavo, Boateng, Sampirisi e Marin. Lavoro differenziato per D'Errico, mentre Boateng è tornato in gruppo, e Balotelli ha svolto il primo allenamento coi compagni.