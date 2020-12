18 Dicembre 2020

“Ognuno di noi deve fare qualcosa in più” precisa il nuovo tecnico della Reggina.

Marco Baroni vuole una Reggina da battaglia già a partire dalla sfida casalinga contro il temibile Cittadella. “La squadra non deve conoscere paura e timore – dice il successore di Toscano sulla panchina dei calabresi -. Ognuno di noi deve fare qualcosa in più. Dobbiamo essere consapevoli di dovere tutto quando andiamo in campo“.

“Affrontiamo una signora squadra che da anni resta nelle prime posizioni – aggiunge Baroni -. Non sarà tanto il sistema di gioco a fare la differenza, ma serviranno altre componenti come la personalità. Non ho dubbi che i giocatori offrano una prestazione adeguata anche sotto questo profilo”.