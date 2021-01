Lo Spezia in 10 va a vincere in casa del Napoli

6 Gennaio 2021

Colpaccio dello Spezia al Diego Armando Maradona: 2-1 per la neopromossa.

Le reti arrivano nella ripresa. I padroni di casa, privi in attacco sia di Mertens che di Osimhen, passano con Petagna, che anticipa Terzi e sfrutta al meglio un assist di Di Lorenzo. Gli ospiti non crollano e anzi trovano il pari su un calcio di rigore causato da Fabian Ruiz, ingenuo nella circostanza, che tocca Pobega in area: dal dischetto Nzola è glaciale nel mandare Ospina da una parte e la palla dall’altra.

Gli azzurri hanno 22 minuti più recupero per rimettere la testa avanti. I liguri restano in dieci (secondo giallo per Ismajili) ma a sorpresa vanno in vantaggio: Nzola colpisce il palo e Pobega ribadisce in gol. Gattuso butta nella mischia anche Llorente, che si fa valere, Italiano fa esordire Saponara. Finisce così.