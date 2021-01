Liverani al capolinea: “Ecco il mio rammarico”

6 Gennaio 2021

Il tecnico del Parma verso l'esonero dopo il ko contro l'Atalanta.

Fabio Liverani è destinato all'esonero dopo la quarta sconfitta consecutiva del Parma. L'allenatore dei crociati non nasconde che la situazione sia ormai compromessa: "In caso di addio sicuramente il mio rammarico sarà quello di non aver dato continuità, abbiamo avuto tante problematiche. Quando si cambia struttura – dirigenza e società – il periodo del ritiro diventa molto importante, quest'anno non c'è stato. Se andrò via sarà con tanto dispiacere, so qual è il mio ruolo, lo accetto con serenità".

I gialloblu nulli in attacco contro l'Atalanta: "A prescindere dai gol abbiamo poche persone da alternare. Gervinho ha un problema muscolare, Karamoh si è fermato dopo pochi minuti. L'unica nota positiva è Mihaila, tornato dopo diversi mesi. Questi siamo, dobbiamo cercare di uscire da questo momento".

"Adesso ero nello spogliatoio, non si parla mai dopo una partita. Loro faranno le loro valutazioni. Ora c'è una gara tra tre giorni, mi concentro su quella. Poi vedremo".