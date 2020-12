Liverani ai suoi: “Adesso serve coraggio”

12 Dicembre 2020

Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha presentato la partita di campionato contro il Milan capolista: "Il lavoro di Pioli li ha portati ad essere un rullo compressore. Fanno bene le due fasi, noi dobbiamo fare una partita attenta e creare le difficoltà giocando al calcio, cercando di attaccare con più uomini. Dobbiamo portare più uomini in area, fare una partita coraggiosa, poi i valori sono differenti. Dobbiamo fare una bella partita".

Le difficoltà in attacco: "Quando sono arrivato si parlava della difesa, ora è il contrario. Noi abbiamo caratteristiche di giocatori avanzati, con tre giocatori oltre alle due punte. Brunetta è arrivato ad ottobre e ha avuto poco tempo, non abbiamo tutte queste armi. Dobbiamo migliorare di collettivo, è un percorso difficile ma quest'anno è così. A Genova abbiamo creato tanto, contro il Benevento poco, dobbiamo trovare una via di mezzo".

"Io le preparo tutte come una finale, non faccio differenze. Ogni partita ha qualcosa da perdere, vogliamo continuare a crescere, l'obiettivo è quello: una classifica giusta, crescere. Le difficoltà ci sono, gli obiettivi poi vanno centrati. Abbiamo quattro partite, vediamo dove saremo alla sosta".