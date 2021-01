Linkem, che tripletta con Inter, Bologna e Fiorentina

13 Gennaio 2021

Per la stagione 2020/2021, Linkem scende in campo con tre tra i più importanti club di calcio italiani – Inter, Bologna e Fiorentina – di cui l’operatore 5G telco leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless è orgogliosamente Connecting Partner.

Linkem, presente sul mercato ormai dal 2001, offre servizi Internet a famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale. In questo periodo così particolare Linkem offre prodotti a base di connettività dedicati ai tifosi d’Italia: sono nati così gli esclusivi Inter-Net Pack, Bologna FC Pack e Fiorentina Pack.

Scegliendo gli esclusivi Pack gli utenti potranno:

fruire di connessione internet Linkem senza limiti e senza linea fissa a soli 19,90€ al mese iva inclusa per i primi 12 mesi (con sconto sul contributo di attivazione e Assistenza Prime gratuita)

accedere a programmi di membership – come nel caso dell’Inter – e fruizione di contenuti digitali realizzati ad hoc dai tre club in esclusiva per i clienti Pack

partecipare a contest esclusivi per vincere gadget ed esperienze con la squadra

ricevere direttamente a casa i Welcome Kit con merchandising ufficiali dei club.

Perché il calcio è bello, ma quando la tecnologia e Linkem ti aiutano ad assaporarlo al meglio lo è ancora di più: Linkem è la connessione dei tifosi!