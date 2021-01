Lazio, Simone Inzaghi si gode super Lazzari: “Si merita tutto”

15 Gennaio 2021

La Lazio domina la Roma nel derby, ma nonostante la doppietta di Luis Alberto e il gol di Immobile nel 3-0 dell'Olimpico, Simone Inzaghi elogia soprattutto Manuel Lazzari.

"Si merita tutto – afferma il tecnico biancoceleste ai microfoni di 'Sky Sport' parlando del suo laterale, autore di due assist -. Pensare che nelle ultime due partite ha giocato con problemi fisici importanti. Negli ultimi due giorni ha recuperato e sono davvero molto contento per lui, è stato bravissimo".

E ora la Lazio si ripresenta in zona Champions League. "Siamo alla terza vittoria di fila, dobbiamo scendere in campo sempre con la rabbia e la determinazione di stasera. Il calcio in questi mesi di pandemia è cambiato, e quello che mi auguro è di poter ruotare questi ragazzi. In cinque anni mi hanno dato grandissime soddisfazioni", conclude Inzaghi.