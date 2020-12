Lazio, non è ora di brindisi: tensione Lotito-Inzaghi

17 Dicembre 2020

Ci sono nuove tensioni in casa della Lazio. Nonostante l’approdo agli ottavi in Champions League, stando a quanto riferito dal ‘Messaggero’ il presidente Claudio Lotito non è contento: in effetti il rendimento della squadra di Simone Inzaghi in campionato è ampiamente inferiore alle attese.

Lotito, stando al quotidiano romano, sarebbe sbottato con il tecnico dopo il pareggio di Benevento. Con 20 reti subite in dodici giornate i biancocelesti – che sono distanti dalla zona Champions League – hanno la dodicesima difesa del campionato. E le due prossime avversarie saranno Napoli e Milan.