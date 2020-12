Lazio, le condizioni di Acerbi

19 Dicembre 2020

Acerbi sta facendo di tutto per forzare i tempi di recupero ed essere presente contro il Napoli.

Secondo Il Messaggero, il capitano della Lazio ha ribadito in un confronto con la squadra giorni fa la sua volontà di scendere in campo nella delicatissima sfida contro i partenopei di Gennaro Gattuso, iniziando un lavoro differenziato e giocherellando con il pallone insieme a Lucas Leiva.

Nonostante i dottori gli abbiano intimato di aspettare la partita con il Milan, Acerbi non è facile da convincere e ha provato a dare l'esempio in allenamento per spronare i propri compagni di squadra, reduci da un momento molto complicato che li ha visti sconfitti in casa dall'Hellas Verona, per poi pareggiare a Benevento.