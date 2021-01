La Sla si è portata via Luton Shelton

24 Gennaio 2021

Grande cordoglio in tutto il mondo per la scomparsa dell’ex attaccante della nazionale giamaicana Luton Shelton. Aveva soltanto 35 anni e da tempo combatteva contro la Sla. Il decesso in un ospedale di Kingston, la città in cui era nato, nel quale era stato ricoverato a causa dell’aggravamento delle sue condizioni.

Con la Giamaica aveva realizzato 34 gol in 71 presenze. Nessuno, a oggi, ha segnato quanto lui. Aveva cominciato e terminato la sua carriera in patria con la casacca dell’Harbour View. In mezzo esperienze in Scandinavia (in Svezia all’Helsingborg, in Norvegia al Valerenga e in Danimarca all’Aalborg), in Inghilterra allo Sheffield United, in Turchia al Karabukspor e in Russia al Volga Niznij Novgorod.