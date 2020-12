La Juventus continua a perdere i pezzi

3 Dicembre 2020

Andrea Pirlo è di fronte all’ennesima defezione nella retroguardia: si è fermato Demiral.

La Juventus continua a perdere pezzi in difesa e non è certo la maniera migliore di avvicinarsi al derby con il Torino, una gara dai risvolti imprevedibili nonostante il momento non brillante dei granata, e alla sfida di Barcellona, tanto complicata quanto decisiva per conquistare il primo posto nel girone di Champions League.

A fermarsi (e quindi a non essere disponibile per le due gare sopra citate) è questa volta Merih Demiral, centrale turco che la società piemontese ha trattenuto nonostante le numerose proposte provenienti da altri club. L’ex Sassuolo, nella gara di mercoledì contro la Dinamo Kiev, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni.

Con Chiellini tornato di nuovo indisponibile Andrea Pirlo dovrà quindi ancora una volta fare di necessità virtù: presumibile che contro i granata si affidi alla difesa a 4 collocando in mezzo Bonucci e De Ligt e ai lati i sudamericani Alex Sandro e Cuadrado.