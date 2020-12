La Feralpisalò vince anche fuori dal campo

13 Dicembre 2020

Santa Lucia, quest'anno, si è vestita di verdeblù. Il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini ha infatti voluto consegnare personalmente un dono speciale al reparto di Terapia Intensiva Neonatale della Fondazione Poliambulanza.

"Mami Voice è un progetto importante, nel quale abbiamo fortemente creduto. Un progetto unico nel suo genere, a testimonianza che seppur in un anno di difficoltà, Feralpisalò vuole dimostrare che se ci sono la volontà e i valori si possono fare cose importanti. E credo che questa sia una di quelle – ha raccontato -. Ringrazio quindi una struttura importante come la Poliambulanza e Alessandro Triboldi per averci dato la possibilità di veicolare questo progetto. Progetto che vuole avvicinarsi alle famiglie e all’inizio della crescita del neonato. Abbiamo anche visitato il reparto di Terapia Intensiva Neonatale e sono rimasto veramente molto colpito dall’organizzazione".

"Un ringraziamento va anche ai nostri tifosi, che ci mancano. La loro donazione, derivata dalla rinuncia al rateo non goduto dell’abbonamento della scorsa stagione, è una dimostrazione che quando ci sono dei progetti seri le persone vengono coinvolte. Non posso che ringraziare, infine, i nostri partner che hanno aderito a questo progetto, oltre che al Comune di Brescia che ci ha patrocinato" ha aggiunto Pasini.