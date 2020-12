La battaglia più dura di Kenny Sansom

8 Dicembre 2020

Sansom, oggi 62enne, per ben 86 volte ha vestito la maglia dell’Inghilterra, con cu ha partecipato ai Mondiali del 1982 e del 1986.

E’ dramma per Kenny Sansom, che sta affrontando la battaglia dura, proprio lui che non tirava mai indietro il piede. Il leggendario difensore della nazionale inglese è stato colpito da una forma di demenza, come riferito dalla sua famiglia attraverso il Crystal Palace, uno dei club di cui ha portato i colori.

"La famiglia di Kenny Sansom desidera aggiornare i sostenitori del Crystal Palace sullo stato di salute di Kenny, a seguito delle notizie circolate all’inizio dell’anno riguardo un suo ricovero in ospedale. Kenny è stato dimesso e si è trasferito in un nuovo alloggio, ma gli è stata diagnosticata la sindrome di Wernicke-Korsakoff, una tipologia di disturbo cerebrale e una forma di demenza. E’ nelle prime fasi della malattia, reversibile e curabile. Sta muovendo i primi passi verso la guarigione e la famiglia vorrebbe che venisse rispettata la privacy" si legge nella nota diramata dalla società londinese.

