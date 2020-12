L’Udinese rallenta, Gotti ha un rimpianto

15 Dicembre 2020

Il tecnico dell'Udinese ha espresso rammarico per il risultato finale del match contro il Crotone.

Dopo le due vittorie consecutive in trasferta, ottenute contro Lazio e Torino, l'Udinese non va oltre lo 0-0 contro il Crotone ultimo in classifica. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, come raccontato dal tecnico dei friulani Luca Gotti ai microfoni di 'Sky Sport' a fine partita.

"E’ mancato il gol e non è una cosa da poco – ha detto, senza nascondere il proprio rimpianto per il risultato finale -. In sostanza, però, non si può dire che non ci abbiamo provato. Ci hanno annullato due gol per fuorigioco ma era giusto così, anche se è un peccato".

L'Udinese è parsa soffrire molto più il Crotone che squadre sulla carta più quotate, come la Lazio. Gotti prova a spiegare il perché: "Bisogna affrontare le partite nel modo giusto, secondo le specificità che portano. Il Crotone ha fatto la sua partita, noi abbiamo provato a vincerla. Abbiamo concesso pochissimo e creato molto, ma è mancato il gol. Speriamo di fare di più nelle prossime gare".