L’Inter non dà scampo alla Juventus: 2-0

17 Gennaio 2021

Bene i nerazzurri, malissimo i bianconeri: 2-0 per l’Inter con i gol di Vidal e Barella.

L’Inter batte la Juventus 2-0. I nerazzurri chiudono meritatamente in vantaggio già il primo tempo, grazie al gol dell’ex: Barella lavora un ottimo pallone sulla destra e lo mette in area, Vidal non si fa pregare e di testa batte Szczesny. Il cileno non esulta. La reazione dei bianconeri non si vede, troppo lenta la manovra, pressoché nulle le iniziative dei centrocampisti. I padroni di casa potrebbero raddoppiare ma sia Lautaro che Lukaku sono poco precisi sottoporta.

Si riparte dopo l’intervallo e l’Inter colpisce ancora: lancio di Bastoni da distanza siderale, la difesa bianconera è messa malissimo, Barella controlla e fulmina Szcezsny. Per vedere un tiro in porta della Juventus bisogna attendere l’87’: Handanovic fa una paratona su Chiesa.