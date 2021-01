L’Empoli scappa, il Lecce lo riprende: 2-2

24 Gennaio 2021

Il big match del Via del Mare si chiude in pareggio.

Si chiude sul 2-2 il big match di serie B disputato domenica al Via del Mare di Lecce. L'Empoli va in fuga con i gol di Haas e La Mantia, i salentini rispondono con quelli di Mancosu e Rodriguez. In classifica i toscani sono in testa con 4 punti di vantaggio sulla Salernitana. l giallorossi di Corini salgono a quota 30.

Risultati

VIRTUS ENTELLA-PISA 2-1

ASCOLI-CHIEVO 0-0

COSENZA-PORDENONE 0-0

FROSINONE-REGGINA 1-1

REGGIANA-LR VICENZA 2-1

VENEZIA-CITTADELLA 1-0

SALERNITANA-PESCARA 2-0

LECCE-EMPOLI 2-2