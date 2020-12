Juventus, Paulo Dybala non convocato per il Parma

18 Dicembre 2020

Affaticamento muscolare per Paulo Dybala, niente Parma per lui.

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala non è stato convocato per il prossimo impegno di campionato contro il Parma al Tardini. La punta argentina resta fuori a causa di un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna. Stop anche per il centrocampista brasiliano Arthur, che si è fatto male con l'Atalanta, ancora fuori Giorgio Chiellini.

La lista:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. DIFENSORI: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta CENTROCAMPISTI: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Da Graca.