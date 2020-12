Juventus-Napoli sarà giocata: i social esplodono

22 Dicembre 2020

La decisione di fare giocare Juventus-Napoli sta creando grande subbuglio sui social.

Juventus-Napoli sarà giocata. La decisione del Collegio di Garanzia guidato dal due volte Ministro degli Esteri nei Governi Silvio Berlusconi Franco Frattini sta creando grande subbuglio sui social.

Mentre alcuni tifosi-giornalisti, alcuni del Napoli, altri ancora di più del suo presidente Aurelio De Laurentiis, esultano al grido di ‘Giustizia è fatta!’ altri gridano al precedente. Ci sono dei tifosi che ora vorrebbero una pioggia di ricorsi. Sono quelli delle squadre scese in campo in formazioni rimaneggiate quando non potevano disporre di elementi positivi al Covid-19 e che hanno perso quelle partite. Alcuni sostenitori nerazzurri, per esempio, citano il derby.