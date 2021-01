Juventus – Napoli, Aurelio De Laurentiis non ci sta

21 Gennaio 2021

Il presidente degli azzurri: "Non meritavamo di perdere".

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha consolato i suoi giocatori negli spogliatoi dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il patron dei partenopei è sceso a parlare personalmente con la squadra al Mapei Stadium per ringraziarla.

"Non meritavamo di perdere, avete giocato da grandi. Vi faccio i complimenti perché quando si gioca come avete fatto voi c’è poco da essere tristi. Io sono contento di voi", sono le parole riportate da Il Mattino.

Tra i più abbattuti Lorenzo Insigne, in lacrime dopo aver sbagliato il terzo rigore contro la Juventus. Gattuso l'ha difeso: "Non abbiamo perso per quello, e comunque la colpa è mia. La gara è stata decisa dagli episodi".