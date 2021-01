Juventus: Giampiero Mughini difende Zbigniew Boniek

12 Gennaio 2021

Il tifoso vip torna sulla polemica della stella tolta al polacco.

Durante Tiki Taka, il tifoso vip della Juventus Giampiero Mughini è tornato sulla polemica della stella tolta a Zbigniew Boniek all'Allianz Stadium dopo le lamentele dei tifosi bianconeri: "È stata una porcata, Boniek è stata una luce della Juventus".

L'ex attaccante polacco ha invece liquidato così la questione: "Ho 60 anni e non ho tempo per parlare ancora di queste cose". Boniek ha preferito concentrarsi su un ex juventino, Antonio Conte: "E' un personaggio straordinario, è un uomo che non ha paura di dire ciò che pensa. Da ragazzo era già sicuro di sé, è uno che non si accontenta mai; poi crescendo ha sviluppato ulteriormente questa cosa. C'è tanta gente che lo critica, ma nel primo anno all'Inter ha fatto tanto; ora non sta andando come molti tifosi vorrebbero, ma non è una stagione facile.