Juventus: Dybala in campo sei minuti, Pirlo taglia corto

16 Dicembre 2020

Solo sei minuti, più il recupero. Sono quelli che Andrea Pirlo ha concesso a Paulo Dybala nel corso di Juventus-Atalanta, con l'argentino che solo nel finale della partita è subentrato a Morata.

E nel dopopartita i toni secchi con cui il tecnico bianconero ha commentato la sostituzione certo non contribuiranno a placare le polemiche e i chiacchiericci di calciomercato.

"Sono questioni che fanno parte della società. Io alleno tutti i giocatori, e l'unica cosa a cui penso riguardo a Dybala è allenarlo sul campo", ha infatti tagliato corto Pirlo ai microfoni di 'Sky Sport'.

Addirittura in panchina per tutta la partita il grande ex Kulusevski. "Lui è giovane e ha già giocato tanto. Il salto che ha fatto è enorme, ma ci sono partite in cui è più adatto e altre in cui lo è di meno. Oggi, contro difensori così aggressivi, non era la sua partita. Ma si sta allenando bene e avrà le sue occasioni", ha spiegato Pirlo.