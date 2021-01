Juventus corsara sul Milan: per Pirlo è questione di spirito

6 Gennaio 2021

La Juventus sbanca a San Siro, batte nettamente per 3-1 il Milan capolista e riapre la corsa scudetto. A fine partita, però, Andrea Pirlo spiega i segreti del successo bianconero. Partito proprio non guardando la classifica.

"Vincere era importante per noi stessi", sottolinea infatti a 'Sky Sport' il tecnico bianconero. Che garantisce di aver impostato la partita senza pensare ai punti del Milan o a quelli di Inter e Napoli, già sconfitte nelle precedenti ore: "Abbiamo giocato senza guardare i risultati di chi in classifica era sopra di noi, perché eravamo concentrati su ciò che dovevamo fare in campo".

La rinascita della Juventus, secondo Pirlo, è soprattutto mentale: "Il nostro obiettivo era ritrovare questo spirito. Lo spirito di una squadra che vuole comandare sempre. E presentarsi su un campo come questo, contro la prima in classifica, e giocarsi la sua partita".

Chiusura su Federico Chiesa, mattatore a San Siro grazie ai suoi due gol: "La sua posizione è stata fondamentale per costringere Theo Hernandez a preoccuparsi della fase difensiva. Lo abbiamo comprato per quello, per giocare largo a destra o sinistra. E lo sa fare benissimo".