Juventus, Arthur: il paragone di Christian Vieri fa discutere

16 Dicembre 2020

L'ex attaccante bianconero esalta il centrocampista brasiliano.

L'ex attaccante della Juventus Christian Vieri esalta Arthur sul suo canale Twitch. Secondo Bobo il centrocampista brasiliano è sempre più centrale nel progetto di Andrea Pirlo, ed è pronto a scommettere sulla sua crescita, tanto da scomodare un paragone importantissimo.

"Secondo me Arthur è come Xavi, può arrivare sul livello dello spagnolo. Con Arthur e Bentancur davanti alla difesa Pirlo può comandare a centrocampo contro qualsiasi squadra. McKennie? No, lui lo lascio in panchina. Se io fossi l'allenatore della Juve, i miei due titolari a centrocampo sarebbero il brasiliano e l'uruguaiano", sono le parole dell'ex bomber bianconero, che tira in ballo uno dei più grandi registi della storia del calcio.

In una recente intervista, Arthur aveva elogiato Pirlo, evidenziando la sua crescita con il Maestro: "Abbasso la testa e faccio quello che mi dice di fare".