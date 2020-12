18 Dicembre 2020

Ivan Juric esige le scuse di Daniele Pradè.

Fiorentina-Verona è già cominciata fuori dal campo. Con Ivan Juric che esige le scuse di Daniele Pradè. Il direttore sportivo viola, soffermandosi sul non facile ambientamento di Amrabat, arrivato in estate proprio dagli scaligeri, aveva fatto un’osservazione: "Il valore dei giocatori arrivati dall’Hellas va valutato fuori Verona" aveva detto.

Juric non l’ha presa bene: "Gli altri non devono parlare della mia squadra – ha tuonato -: è una mancanza di rispetto, e come minimo Pradè deve chiedere scusa a me e alla mia società. In secondo luogo, non è vero: i giocatori che abbiamo venduto sono cresciuti tantissimo. Penso che chi li ha presi abbia fatto un affare, perché sono forti".