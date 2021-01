Inter: si aspetta la risposta di Valentino Rossi

22 Gennaio 2021

E' stato lanciato un appello, anche al campione di Tavullia, per acquistare le quote della società nerazzurra.

La difficile situazione societaria dell'Inter ha fatto riprendere slancio al progetto Interspac, una società costituita nel 2016 da un gruppo di tifosi interisti, guidati dall'ex commissario per la spending review Carlo Cottarelli.

Mentre sono in corso le trattative tra la famiglia Zhang e gli intermediari di BC Partners, potrebbe riunirsi tra qualche giorno il cda di Interspac per provare a fare sul serio ed acquistare quote della società. L'idea è di dare vita a un "fund raising per aiutare l'Inter a continuare a essere grande", sono le parole di Roberto Zaccaria, ex presidente Rai, a Repubblica.

"Coinvolgeremo interisti celebri, da Valentino Rossi all'architetto Stefano Boeri, da Roberto Vecchioni a Paolo Bonolis, fino a Fabio Fognini e Fiorello". Anche Massimo Moratti sarebbe d'accordo: "Mi sembra un'operazione complicata ma romantica. Sono interista, quindi molto volentieri ascolterò quello che Interspac avrà da dirmi".