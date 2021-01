Inter, Massimo Moratti punge la Juventus

18 Gennaio 2021

"La Juventus non ha meritato nulla ieri"

Il giorno dopo Inter-Juventus, Massimo Moratti ha parlato in esclusiva a FcInterNews. "Devo dire che sinceramente che è stata una bellissima partita, soprattutto da parte dell’Inter. Storica perché giocata veramente bene, in un momento importante. Mi è piaciuta moltissimo. I giocatori sono stati molto bravi, come l’allenatore che ha messo in campo una squadra perfetta".

"Dopo la gara della Juventus a Milano contro il Milan c’era la paura certamente che i bianconeri ripetessero una prestazione simile. Ma credo che il gioco dell’Inter ieri lo abbia impedito. E comunque la Juventus non ha meritato nulla ieri", ha aggiunto l'ex presidente nerazzurro.

Chiosa su Conte. "L'allenatore è stato molto importante, anzi importantissimo. Ha messo in condizione la squadra di giocar bene sotto l’aspetto tecnico e psicologico. E tatticamente mi è sembrata una partita perfetta".