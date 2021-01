Inter, festa rovinata: Romelu Lukaku infortunato

3 Gennaio 2021

Infortunio muscolare per Lukaku durante la partita vinta 6-2 col Crotone.

L'Inter non può godersi fino in fondo il pirotecnico 6-2 al Crotone valso almeno per qualche ora il primato in solitaria della classifica di serie A.

Romelu Lukaku, poco dopo aver segnato il gol del 4-2, ha accusato un fastidio alla coscia destra ed è stato sostituito. La prima diagnosi parla di contrattura al quadricipite, un problema muscolare simile a quello che a novembre lo costrinse a fermarsi saltando le gare contro Parma e Real Madrid.

Ora è presto per capire quando rientrerà e per quali partite Antonio Conte dovrà fare a meno del suo bomber ma il calendario è davvero fitto in questo mese di gennaio: dopo la trasferta di Genova con Sampdoria per l'Epifania, tra il 10 e il 17 sono in programma i match contro Roma, Fiorentina e soprattutto Juventus.