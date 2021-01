Inter, Candreva ex spietato: “Vittoria meritata”

6 Gennaio 2021

Antonio Candreva è stato per quattro anni una colonna dell'Inter, che però ha punito segnando un gol decisivo per la vittoria della Sampdoria. E nelle dichiarazioni del dopo partita non nasconde tutta la propria soddisfazione.

"Battere una delle prime della classe ci dà autostima, per il nostro cammino in campionato era molto importante vincere. Siamo stati umili e compatti e abbiamo meritato la vittoria", afferma sui canali ufficiali della società ligure.

Candreva è alla Sampdoria solo in prestito e di fatto è ancora di proprietà dell'Inter. Le sue riflessioni, però, sono da vecchio cuore blucerchiato: "Vincere oggi ci darà grande slancio per le prossime partite. Sono contento per il gruppo, abbiamo dato vita a una grande prova contro una grande squadra. Sono felice, non potrebbe essere altrimenti".