1 Gennaio 2021

Inizia male il 2021 di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che era quasi pronto per tornare a disposizione di Gennaro Gattuso dopo il non breve stop per un problema a una spalla. E’ quanto si evince dal comunicato diramato dalla società campana venerdì. "Il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero – vi si legge -. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra".

Gattuso, per quanto riguarda l'attacco, conta gli uomini in vista dei prossimi appuntamenti: per almeno un paio di settimane dovrà rinunciare anche a Mertens, che si è fatto male al Meazza contro l’Inter.