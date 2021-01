Inarrestabile Chievo: 2-1 all’Entella

15 Gennaio 2021

Chievo di Aglietti alla seconda vittoria consecutiva contro l'indomito Entella di Vivarini, che interrompe la serie di tre successi di fila. Successo al Bentegodi firmato ad inizio ripresa da un micidiale Ciciretti-De Luca.

Veronesi, inanellati 7 risultati utili consecutivi, che salgono a 27 punti con 2 partite da recuperare; Entella inchiodato in fondo alla classifica a 14. Prossimo turno: Vicenza-Chievo (recupero, martedì 19 gennaio ore 19); Entella-Pisa (venerdì 22 gennaio ore 21).

Buon inizio clivense: Manuel De Luca, gran centro, nessuno è pronto a centro area. Entella pronto a sfruttare gli spazi, ma retroguardia veronese che non si fa sorprendere. Così come l'estremo del Chievo Semper sul rasoterra di Giuseppe De Luca. Il De Luca del Chievo impegna in due tempi Russo. I ragazzi di Aglietti spingono, creano scompiglio in area ligure, ma né Margiotta, né Viviani centrano, indisturbati, la porta. Sull'altro fronte il solito De Luca sottomisura si vede respingere la battuta da Semper, ma era in fuorigioco. 40': doppia occasione Chievo, altrettanti miracoli firmati Russo su stacco di testa di Obi e ripresa di Margiotta. In coda al tempo testa di Manuel De Luca, l'estremo ligure osserva la palla uscire di un niente.

Inizio di ripresa con il temuto Mancosu sostituito da Brunori nell'Entella. Non passano 5': Ciciretti, battuta di prima intenzione da fuori, palla a fil di palo, Chievo-Entella 1 a 0. 8': centro basso dalla destra di Mogos, tocco vincente firmato da De Luca: Chievo-Entella 2-0. Ciciretti (15'), staffilata, clamoroso palo. Entella non molla, il neo entrato Brunori in diagonale accorcia le distanze: Chievo-Entella 2-1. I liguri credono nella rimonta, i veronesi arretrano ma stavolta non si fanno beffare, cogliendo tre punti d'oro.