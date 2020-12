Il Vicenza piange il suo cannoniere

10 Dicembre 2020

Il Vicenza piange il suo bomber: Paolo Rossi.

Arrivano le parole di Renzo Rosso e del presidente del Vicenza Stefano Rosso in ricordo di Paolo Rossi, che dal novembre 2018 ha ricoperto il ruolo di brand ambassador e consigliere indipendente del club.

“Stiamo vivendo un momento di profonda tristezza – dice Renzo Rosso -. Questa mattina, saputa la notizia, non riuscivo a crederci e non c’è stato un momento in questa giornata in cui io non abbia pensato a lui. Tutti noi lo abbiamo conosciuto e tutti noi abbiamo potuto vedere la sua anima, la sua passione, la sua dignità e il suo avere sempre i piedi per terra. Mancherà molto, ci mancherà molto, in primis alla sua famiglia, a tutta la società LR Vicenza, al mondo sportivo, a tutti i tifosi e in particolare alla Curva Sud”.

“In un anno e in un periodo molto difficile per i colori biancorossi perdiamo un pezzo della storia di questo club e del calcio italiano – aggiunge Stefano Rosso -. Sono molto dispiaciuto e rattristato per la scomparsa di Paolo. Non era solo un grande calciatore, ma anche un uomo di valori incredibili. Per me è stato un onore essere presidente al suo fianco all'interno della nostra compagine societaria e poter passare del tempo con lui. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, a tutti i tifosi biancorossi e ai tifosi di calcio in genere, perché oggi se ne va un pezzo della nostra storia sportiva".