Il Pescara non dà scampo al Monza

19 Dicembre 2020

Non basta al Monza un Bettella che si riscopre goleador. L’ex del Pescara realizza due gol agli abruzzesi ma è la squadra di Breda a vincere.

3-2 il finale per gli adriatici, che vanno in vantaggio con Galano, e già nel primo tempo si fanno riprendere dal difensore, di testa. Dopo l’intervallo Ceter mette a ferro e fuoco la retroguardia ospite, Scaglia respinge con il braccio una conclusione del colombiano: rigore ed espulsione, dato che il brianzolo era già ammonito. Ceter segna, ma non è finita, perché Bettella, ancora di testa, su assist geniale di Boateng, dà un altro dispiacere ai suoi vecchi tifosi. In pieno recupero, sugli sviluppi di un corner, Bocchetti chiude il conto.