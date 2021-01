©Il Parma sprofonda: Samp corsara, Yoshida nella storia

24 Gennaio 2021

2-0 il finale per gli uomini di Claudio Ranieri, un ex.

Basta un tempo alla Sampdoria per domare il Parma allo stadio Tardini. I ducali faticano ma sono anche sfortunati, perché Gervinho colpisce un palo e Audero para tutto. Dopo il gol di Yoshida, però, i padroni di casa si sfaldano e si fanno colpire ancora, da Keita, rischiando di beccare la terza rete prima dell’intervallo. Nella ripresa il risultato non cambia. 2-0 il finale per gli uomini di Ranieri, un ex.

Maya Yoshida probabilmente non lo sa ma è entrato nella storia del Doria: è suo il primo gol in A di un asiatico con la casacca blucerchiata. Atsushi Yanagisawa, giapponese come lui, collezionò 15 presenze nella stagione 2003-04 restando all’asciutto in campionato. Ed era un attaccante…