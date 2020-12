Il pari del Bentegodi chiude il 2020 di B

30 Dicembre 2020

Successi esterni di Brescia ed Entella.

Non senza sorprese la sedicesima giornata di serie B. A chiuderla il pareggio del Bentegodi tra Chievo e Venezia con i Mussi Volanti che hanno raggiunto l’1-1 con Gigliotti in pieno recupero. I lagunari erano passati in vantaggio dopo pochi minuti con Forte.

Risultati

CITTADELLA-LECCE 2-2

PESCARA-COSENZA 0-0

PORDENONE-REGGIANA 3-0

REGGINA-CREMONESE 1-0

MONZA-SALERNITANA 3-0

EMPOLI-ASCOLI 1-1

SPAL-BRESCIA 2-3

LR VICENZA-VIRTUS ENTELLA 0-1

CHIEVO-VENEZIA 1-1

PISA-FROSINONE rinviata