Il Papu Gomez smentisce Striscia la notizia

21 Dicembre 2020

Gomez assicura che la versione in circolazione è falsa.

Il Papu Gomez ha smentito Striscia, secondo cui “in uno scatto d’ira ha scagliato il “premio” verso l’inviato”. Il “premio” in questione, naturalmente, è il Tapiro d’oro che Valerio Staffelli ha cercato di consegnargli a Zingonia.

“La versione che sta circolando sulla vicenda è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato in questione. Ho solo scelto, come è mio diritto, di non ricevere nulla e non rispondere alle domane, con massimo rispetto per chi fa il suo lavoro” ha scritto sui propri social il centrocampista offensivo dell’Atalanta.