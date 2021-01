Il Napoli ha chiesto il rinvio della Supercoppa

11 Gennaio 2021

La Supercoppa tra Juventus e Napoli si giocherà regolarmente il 20 gennaio

Spunta un retroscena legato alla Supercoppa tra Juventus e Napoli, in programma il 20 gennaio. Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riporta Radio Punto Nuovo, ha chiesto dieci giorni fa il rinvio della partita ma la richiesta non è stata accolta.

La proposta del presidente del Napoli è stata quella di giocare lnella parte finale della stagione, con la speranza di avere anche i tifosi allo stadio. Il problema è che sarebbe potuta esserci una contemporaneità con la finale di Coppa Italia o anche di quella di una coppa europea, visto che gli azzurri sono ancora in corsa per l'Europa League e i bianconeri per la Champions.