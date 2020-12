Il Napoli cala il poker a Crotone

6 Dicembre 2020

4-0 per la squadra di Gennaro Gattuso a Crotone.

Il Napoli vince a Crotone in scioltezza. 4-0 per la squadra di Gennaro Gattuso, felice per il successo nella sua Calabria.

Gli azzurri chiudono il primo tempo sul vantaggio minimo, grazie al gol di Insigne, a segno dalla sua mattonella con la classica conclusione a giro, e dilagano nella seconda frazione di gioco. Petriccione (bruttissima entrata con il piede a martello) lascia in dieci i pitagorici, per i partenopei vanno a rete Lozano, splendidamente imbeccato da Insigne, Demme e Petagna.