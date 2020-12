Il Milan vince ed è primo nel girone

10 Dicembre 2020

Decisivo Hauge in casa dello Sparta Praga.

Il Milan vince in casa dello Sparta Praga e chiude il suo girone di Europa League al primo posto. Anche nella Repubblica Ceca, naturalmente, si osserva un minuto di raccoglimento alla memoria di Paolo Rossi, e poi si gioca. I rossoneri, schierati da Pioli con numerose seconde linee, vanno in vantaggio nel primo tempo con Hauge e poi controllano le sfuriate dei padroni di casa. Lo Sparta chiude in dieci uomini per il cartellino rosso a Plechaty, che abbatte a metà campo Leao.

Nell'altra gara del girone moto d'orgoglio del Celtic Glasgow che batte 3-2 il Lille: i francesi per due volte raggiungono il pareggio ma nulla possono dopo la terza rete scozzese, a opera di Turnbull.