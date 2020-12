Il Milan vince ancora: 2-1 alla Sampdoria

6 Dicembre 2020

Il Milan vince 2-1 sul campo della Sampdoria.

Un Milan veramente cinico è andato a vincere sul campo della Sampdoria ed è sempre più primo in classifica: ristabilito il +5 sull'Inter. 2-1 il risultato finale per la squadra di Stefano Pioli: l'allievo ha avuto la meglio sul maestro Claudio Ranieri.

I rossoneri hanno sbloccato il risultato alla fine del primo tempo. Fallo di mano in area di Jankto, calcio di rigore. Kessiè ha trasformato con sicurezza. Nella ripresa i liguri hanno cercato il pareggio. A castigarli per la seconda volta ha pensato il neoentrato Castillejo. Quando tutto sembrava perso è arrivata la rete di Ekdal. Nel finale i blucerchiati hanno cercato con generosità la rete del pareggio. Non è però arrivata, anche se Ekdal ci è andato vicino.

Il Milan non ha mai perso nelle 18 partite in cui Franck Kessié ha segnato in A, vincendo ben 16 volte con questa. Sono ora 20 le reti complessive del centrocampista ivoriano con i rossoneri in campionato. Quagliarella non ha inciso. Discreta la prestazione di Tonali.