Il Milan si salva in extremis contro il Parma: 2-2 al 91′

13 Dicembre 2020

Solo un pareggio interno per il Milan capolista in quel di San Siro, ma il 2-2 finale contro il Parma viene accompagnato da un gran sospiro di sollievo. Perché il pareggio contro una versione cinica ed estremamente efficace dei ducali arriva solo nei minuti di recupero.

Il Parma si porta infatti in vantaggio al 13' con Hernani, abile a sfruttare una splendida sgroppata di Gervinho sulla sinistra. Per i rossoneri sembra una serata stregata: al 23' il pari di Castillejo viene annullato per fuorigioco e arrivano ben quattro legni per i padroni di casa. Addirittura clamoroso ciò che avviene al 40', con Brahim Diaz e poi Calhanoglu che centrano rispettivamente traversa e palo nel corso della stessa azione.

Al 56' arriva addirittura il raddoppio per il Parma: merito di Kurtic, abile a sfruttare il bel pallone che Hernani scarica in area dalla fascia destra. Sembra finita, ma Theo Hernandez riapre tutto al 58' sugli sviluppi di un corner di Calhanoglu. Il fortino del Parma regge fino al 91', quando è ancora Theo Hernandez a battere un Sepe che già si era opposto alla grande a Rebic.

Il Milan prende un punto in extremis, e si mantiene a +3 dall'Inter seconda. Ma contro il Parma visto a San Siro poteva decisamente andare peggio.