Il Milan risponde all’Inter con Zlatan Ibrahimovic

18 Gennaio 2021

Vittoria 2-0 a Cagliari firmata da Zlatan Ibrahimovic

La diciottesima giornata di serie A si è chiusa con la vittoria del Milan per 2-0 a Cagliari.

Protagonista assoluto della serata è stato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dopo sette minuti si è guadagnato e ha trasformato il rigore che ha sbloccato il risultato. In apertura di ripresa su assist dell'ottimo Calabria ha chiuso di fatto i conti. Nel finale l'espulsione di Saelemaekers per doppia ammonizione avrebbe potuto riaprire tutto ma i padroni di casa non ne hanno approfittato, perdendo per la quinta partita di fila.

Grazie a questo risultato, il Milan ha riallungato in vetta alla classifica a +3 sui cugini dell'Inter. Da segnalare però che Romagnoli, diffidato, è stato amminito e quindi non ci sarà sabato con l'Atalanta. Da valutare anche le condizioni di Kjaer, sostituito all'intervallo per una lombosciatalgia.