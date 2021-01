Il Milan non ci sta, tifosi in fermento dopo il ko

23 Gennaio 2021

I commenti dei sostenitori del Milan non sono teneri con l'arbitraggio di Mariani.

La pesante sconfitta interna contro l'Atalanta non è andata giù ai tifosi del Milan, non soltanto per la prestazione complessivamente sottotono dei rossoneri, ma anche per qualche decisione controversa da parte dell'arbitro Mariani, che ha scatenato i commenti soprattutto sui social.

L'azione più discussa è quella che ha portato al rigore provocato da Kessié per una gomitata su Ilicic: qualche secondo prima c'era infatti stato un contrasto durissimo tra Hateboer e Kalulu, ritenuto regolare dall'arbitro ma che avrebbe poi costretto il difensore francese a lasciare il campo. Vigorose le proteste rossonere, dal capitano di serata Donnarumma a Ibrahimovic, fino al tecnico Stefano Pioli, che chiedeva il 'reset' dell'azione al momento del contatto fra l'olandese e il giovane ex Lione.

Fra i commenti social, contestato anche un fallo in attacco fischiato a Ibrahimovic su uscita di Gollini nel finale del primo tempo: per i tifosi del Milan l'azione avrebbe invece potuto continuare (e, a porta vuota, sarebbe stata molto pericolosa) perché lo svedese non aveva 'caricato' il portiere degli orobici.

Nonostante le polemiche, non sono mancati comunque i complimenti nei confronti di un'Atalanta capace di fornire una prestazione di livello superiore rispetto alla capolista, al di là dei singoli episodi.