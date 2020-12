Il gol dell’ex è legge a Torino: 1-1

20 Dicembre 2020

L'ex rossoblù Verdi porta in vantaggio il Torino, l'ex granata Soriano firma il gol del pari.

Torino e Bologna pareggiano 1-1 nel 'lunch match' della 13a giornata di Serie A. Un risultato caratterizzato da reti segnate, in entrambi i casi, da calciatori che in passato hanno vestito la maglia dell'avversario di giornata, Simone Verdi e Roberto Soriano.

Dopo un primo tempo con poche emozioni (fatta salva una traversa di Svanberg al 9'), la partita si sblocca nella ripresa, quando una punizione da posizione defilata di Verdi (al Bologna nelle stagioni 16/17 e 17/18) trova impreparato il portiere rossoblù Da Costa e regala al tecnico Marco Giampaolo la speranza della prima vittoria in campionato dallo scorso 4 novembre.

Al 78', però, arriva il pareggio: a firmarlo è Soriano (metà stagione 18/19 in granata), che sfrutta al meglio l'assist di Vignato per riequilibrare il match. Il pareggio, dal punto di vista della classifica, non cambia molto la situazione delle due squadre: il Torino sale a quota 7 e resta nelle ultime posizioni, il Bologna sale a 14 e rimane nella pancia della classifica.