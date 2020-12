Il dramma di Mauro Bellugi: gambe amputate

22 Dicembre 2020

L’ex campione non si è perso d’animo: vuole tornare a una vita normale.

Mauro Bellugi, ex calciatore della Nazionale, di Inter e Napoli, tra le altre, è stato costretto a sottoporsi a un intervento per l’amputazione delle gambe. A renderlo noto è stato il sito '@ltroPensiero' del giornalista Luca Serafini: ha svelato come l’ex difensore sia stato ricoverato lo scorso 4 novembre poiché positivo al Covid e che la situazione si è aggravata nel corso delle settimane successive al punto da rendere necessario un intervento chirurgico.

L’ex campione non si è perso d’animo. Come rivelato da sua moglie Lory si è già messo alla ricerca delle protesi che gli permetteranno di tornare a una vita normale: "Prenderò quelle di Pistorius" ha affermato.

Bellugi, che ha giocato anche nel Bologna e nella Pistoiese, con l’Italia ha totalizzato 32 presenze prendendo parte ai Mondiali del 1974 e del 1978.