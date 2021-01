Il Covid colpisce anche il Milan, due positivi

6 Gennaio 2021

Milan-Juventus sarà ancora di più condizionata dai contagi da Covid-19 ma i bianconeri stavolta non c'entrano.

Mentre la squadra di Andrea Pirlo è arrivata regolarmente nel capoluogo lombardo, lasciando a casa solo i due contagiati Alex Sandro e Cuadrado (oltre all'infortunato Morata), il club rossonero, già alle prese con l'assenza di Ibra, ha comunicato che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara di stasera.

"I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo", si legge in una nota.