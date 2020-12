19 Dicembre 2020

La vittoria del Cittadella sul campo della Reggina ha chiuso la giornata di serie B. I veneti si sono imposti per 3-1 con i gol di Tsadjout, Proia e Branca dopo essere passati in svantaggio per la rete di Liotti, poi espulso.

Risultati

VIRTUS ENTELLA-PORDENONE 0-1

FROSINONE-SALERNITANA 0-0

BRESCIA-REGGIANA 3-1

CHIEVO-EMPOLI 1-1

CREMONESE-COSENZA 1-0

LR VICENZA-ASCOLI 2-1

LECCE-PISA 0-3

PESCARA-MONZA 3-2

VENEZIA-SPAL 0-0

REGGINA-CITTADELLA 1-3