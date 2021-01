Il Cagliari perde ancora, gioisce il Genoa

24 Gennaio 2021

Mattia Destro stende il Cagliari.

Al Genoa è sufficiente un gol di Mattia Destro per dare l'ennesimo dispiacere al Cagliari: l'attaccante va segno dopo dieci minuti sfruttando nella maniera migliore una splendida apertura di Kevin Strootman, l'olandese ex Roma arrivato dalla Francia nel mercato di riparazione.

Sono diventate quindi sei le sconfitte di fila per la formazione isolana in campionato: quella di Eusebio Di Francesco, la cui posizione è da oggi ancora più a rischio, è l’unica compagine a non aver ancora conquistato un punto in serie A nel 2021. E non vince da sedici giornate.