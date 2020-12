Iker Casillas: “Invidio Gigi Buffon”

27 Dicembre 2020

L'ex portiere del Real, ora dirigente dei blancos, lo confessa.

L'ex portiere di Real Madrid e Porto Iker Casillas ha mandato un messaggio all'amico ed ex rivale Gigi Buffon ai microfoni di Sky: "Gigi non mi sorprende, lo invidio. Se potessi, giocherei ancora anche io. Finché un giocatore ha l’attitudine e il rispetto per continuare deve farlo, Gigi è un esempio per tutti e soprattutto per tutti i portieri".

Parole d'elogio anche per Cristiano Ronado: "Avere Cristiano in squadra vuol dire essere candidato a vincere la Champions League. Lo conosco come compagno e amico, è un giocatore fuori dal comune, che sta dando molto alla Juve".